Calvados. Lutte contre les rodéos urbains : un quad saisi et placé en fourrière

Dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains, la police nationale du Calvados a mené une nouvelle opération à Colombelles ce dimanche 4 juillet. "Plusieurs motos et quads étaient signalés dans la commune", indique la police du département. À la suite de cette intervention, les autorités ont saisi l'un des quads. L'engin a été placé à la fourrière. "Une enquête menée par le service de la sûreté départementale est en cours", ajoutent les autorités. Pour rappel, le 18 juin dernier, la police nationale du Calvados s'était rendue à Hérouville-Saint-Clair pour une opération de lutte contre les rodéos urbains. Depuis le 1er janvier, trois motos et un véhicule ont été saisis et huit personnes ont été identifiées dans le département.

