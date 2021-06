[Photos] Hérouville-Saint-Clair. Une fouille dans les caves pour lutter contre les rodéos urbains

Au sous-sol des immeubles d'Hérouville, dans les caves sombres et exiguës, des policiers rôdent, lampe torche à la main.

Vendredi 18 juin, une opération coup de poing contre les rodéos urbains a été lancée par les policiers, à Hérouville-Saint-Clair. "L'opération consiste à descendre dans certaines caves d'immeubles, qui sont très souvent les lieux dans lesquels sont stockés des véhicules qui servent au rodéo urbain", explique Julien Decré, sous-préfet du Calvados. Cette opération fait suite à la demande de Gérald Darmanin. Ceux qui font du rodéo urbain "font courir des risques à eux-mêmes mais surtout aux autres", précise Erwan Querangal des Essart, capitaine de police. Selon lui, l'intervention lors d'un flagrant délit est difficile, "si on les poursuit, on leur fait prendre des risques". Venir dans les caves et confisquer des engins est donc une autre manière de mettre fin aux rodéos.

Depuis le 1er janvier, trois motos et un véhicule ont été saisis, ainsi que huit individus ont été identifiés pour rodéo urbain dans le Calvados.

Le policier connait très bien le phénomène. "Ce sont de très très jeunes qui font du rodéo urbain. De quatorze, quinze ans. D'où l'insouciance." Selon Julien Decré, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau mais "qui exaspère de plus en plus les habitants."

Vieux matelas, bonbonnes de gaz hilarant ou détritus qui jonchent le sol… Cette opération n'a pas permis la perquisition de matériels de rodéo urbain, mais les policiers ne sont pas revenus bredouilles. Un scooter a été retrouvé, au cœur du quartier Belles portes à Hérouville. En quelques minutes, le deux-roues est identifié par les équipes. Il a été volé en mai. En mauvais état, certes, mais peut-être que le propriétaire sera heureux de le récupérer.