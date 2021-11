Pavilly et Barentin s’offrent un centre aquatique dernier cri

Au rond- point bordant l’entreprise Gardy, sur un terrain de 10 hectares en frontière de Barentin et Pavilly, le chantier vient de commencer. Il se prolongera durant 18 mois, l’ouverture du centre étant prévue pour la rentrée 2013. Celui-ci “répondra aux besoins actuels des scolaires et pourra accueillir trois classes simultanément”, détaille Michel Bentot, maire de Barentin et président de la Communauté de communes.

Chaufferie biomasse

Le futur centre aquatique se divisera en trois zones : un bassin dédié aux activités sportives, un autre à l’apprentissage, la dernière zone étant réservée aux loisirs. Il comprendra également un espace de remise en forme, avec cardio-training, sauna et douche massante. Sans oublier un toboggan. “Nous avons développé le projet avec l’aide de l’ADEME” (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Ainsi, l’air et l’eau de la piscine seront chauffés grâce à une chaufferie biomasse. Et le bâtiment disposera d’une toiture végétalisée.

Une enveloppe de 9 millions d’euros a été engagée pour la réalisation de ce projet. Le financement est pour le moment assumé entièrement par la communauté de communes. Michel Bentot précise que “Le Conseil général ne prendra pas de décision en terme de subvention avant 2013. Mais nous ne pouvions attendre. Nous avons donc décidé de prendre le risque de rater une subvention, plutôt que de tomber sur une panne majeure de la piscine qui priverait les scolaires d’activités aquatiques.”

(Photo Octant Architecture - Le centre aquatique, imaginé et dessiné par Octant Architecture (www.octant-architecture.fr) prendra place sur le terrain qui accueille déjà l’aire des gens du voyage. C’est sur ce même terrain que pourrait voir le jour la future gare de Pavilly-Barentin.