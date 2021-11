Une Fiesta nocturna endiablée au Hangar 23

Jean-Marie Machado est un explorateur musical. Pianiste, compositeur d’origines portugaise et italo-espagnole, cet aventurier des notes a passé son enfance au Maroc. Il étudie ensuite la musique auprès de la concertiste classique Catherine Collard et s’initie en autodidacte à la musique pop et au jazz.

L’artiste s’est entouré de musiciens avec lesquels il scrute l’univers des musiques de danse. Cela change de l’ambiance “andalouse” qui, avec le Sextet Andalucia, lui valut un succès important. Jean-Marie Machado n’interprète pas, il recrée !

Ainsi, de belles surprises vous attendent au Hangar 23 où le groupe jouera ce concert de tarentelles, sarabandes et tang’rock. Cette “fiesta nocturna” promet quelques étonnements musicaux...

Pratique. Fiesta Nocturna, mercredi 28 mars, à 20h30, au Hangar 23 Presqu’île Waddington – Pied du Pont Flaubert, Rouen. Tarifs de 10 à 20 €. Réservation : 02 32 76 23 23

(Photo Volker Beushausen)