L’esprit normand classique inspire Le Parvis

Aujourd’hui, on ne voit de la terrasse que les palissades en bois du chantier de rénovation de l’église Saint-Maclou. Mais une fois les travaux terminés, le restaurant Le Parvis possédera l’une des vues les plus pittoresques de Rouen. L’établissement, jouant la corde du traditionnel élégant, est niché dans un beau petit immeuble à colombages et poutres centenaires. La salle principale est baignée de lumière. On vous y accueille avec soin.



Le Parvis propose une cuisine normande “familiale” où les produits de la mer tiennent une place importante : bulots, moules, poisson ou noix de Saint-Jacques côtoient sur la carte foie gras, magret, agneau ou bœuf. Pour 15,90 €, par exemple, le menu Saint-Maclou vous permet de vous offrir une entrée, un plat et un dessert. Après une assiette potagère, ensemble de salade, tomate, carotte et champignons frais et joliment présenté, je choisis le confit de joue de bœuf, servi avec des tagliatelles fraîches et quelques champignons moelleux. La cuisson est parfaite et la qualité de la viande ne fait pas de doute. Les portions sont idéales et la présentation toujours irréprochable. En dessert, ce sera mousse au chocolat ou crème brûlée. Certes, pas très original tout cela. Mais mieux vaut un grand classique maîtrisé qu’une excentricité immangeable !



Pratique. Le Parvis, 7 place Barthélémy, à Rouen. Tél. 02 35 15 28 80.