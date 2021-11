Chant d’espoir pour la jeunesse africaine au Hangar 23

Romuald Abbe, s’exprime par la voix et le corps sur la jeunesse africaine, ses espoirs, ses illusions ou encore son devenir. En collaboration avec le chorégraphe Xavier Lot, il a créé un spectacle, conçu comme une remise en cause et un questionnement de la politique de la jeunesse qu’il considère trop orientée vers le football et son star system.



Pratique. “Je ne m’appelle pas Samuel Eto’o, mon nom est Simon”, mardi 3 avril, à 20h30, au Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 8 à 17 €. Tél. 02 32 76 23 23.