La fête surprise de T’choupi au Zénith

Aujourd’hui, T’choupi apprend que c’est l’anniversaire de sa maman. Malheureusement, il n’a aucun cadeau pour elle ! Il a alors une idée : il va lui préparer une fête surprise, sous l’œil bienveillant de son papa.



Après avoir investi les livres d’image, le petit pingouin bien connu des plus jeunes arrive sur scène. Il sera le héros d’une comédie musicale qui se déroulera sur les planches du Zénith de Rouen. “Les tout petits sont un public très exigeant, c’est pourquoi nous avons beaucoup travaillé les textes et la musique avec la manufacture sonore et les Beautiful Brothers”, explique Caroline Duffau, co-metteur en scène du spectacle avec Stephan Guérin. “Nous avons voulu rester très fidèles au graphisme du monde de T’choupi pour que les enfants retrouvent l’univers qu’ils connaissent.” Entre chansons et mise en scène, les personnages interagissent avec le public. Un moyen de captiver l’attention et de les faire participer à l’histoire du pingouin au nez rouge.



Pratique. T’choupi fait son spectacle, mercredi 4 avril, à 14h30 et 17h. A partir de 2 ans. Durée : une heure, entracte de 20 minutes. Zénith de Rouen, au Petit-Quevilly. Tél. 02 32 91 92 92,

www.zenith-de-rouen.com.

(Photo William Let)