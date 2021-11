Coupe de France : Ecoutez l'hymne de l'US Quevilly !

Cet hymne, "La Marche de l'USQ", est interprêté par les professeurs de l'Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre de Petit-Quevilly. Ecoutez-le ci-dessous. Votre avis est le bienvenu !

Pour les paroles, ça donne :



"C’est une équipe au passé prestigieux,

Sur tous les stades et en tous lieux,

Elle fait ravage chez les plus forts.



Refrain :

La fine fleur de Quevilly, c’est l’équipe de l’U.S.Q.

Dans tous les coins du pays, partout elle est connue

Elle fait briller ses couleurs, sur tous les terrains de sport

JAUNE et NOIR sont les couleurs les plus chéries de Quevilly



Si son emblème sont deux modestes canaris,

Sur le terrain, ce ne sont pas les plus petits,

Par leur courage et leur ardeur.



Refrain"

Photo Aline Chatel