Port-en-Bessin. Naufrage avec 12 migrants à bord : huit personnes interpellées 

12 ressortissants d'origine irakienne avaient été pris en charge par les secours du Calvados dans la nuit du 29 au 30 décembre 2020. Selon les dernières informations communiquées par le tribunal judiciaire de Caen, huit personnes ont été interpellées dans la matinée du mardi 1er juin, à la suite des investigations menées par un groupe d'enquête constitué d'enquêteurs de la police aux frontières de la section de recherches de Caen, de la brigade des recherches de Bayeux et de la brigade de proximité de Creully.

A la suite des interpellations effectuées dans les villes de Lorient, Lanester ou encore Lille, six d'entre elles, âgées de 29 à 65 ans, ont été déférées et mises en examen. Les deux autres ont été placées en détention provisoire. "Les chefs de mise en examen sont les suivants : aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, mise en danger d'autrui et usage de faux documents administratifs", ajoute Amélie Cladière, procureure de la République à Caen. Pour l'heure, l'instruction se poursuit.