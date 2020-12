Port-en-Bessin. Une embarcation chavire, 12 ressortissants irakiens secourus

Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 décembre, vers 2 heures du matin, une petite embarcation, dans laquelle se trouvaient 12 passagers, a été secourue par les pompiers et le CROSS du Calvados dans le port de Port-en-Bessin. Neuf hommes et trois femmes, dont deux mineurs, tous ressortissants irakiens, ont chaviré au moment de la mise à l'eau de leur petit bateau de fortune. Ils ont été sauvés et mis en sécurité. Un médecin du SAMU s'est assuré que tous étaient en bonne santé. Seul un bébé, en légère hypothermie, a été transporté, accompagné de sa mère, au centre hospitalier de Bayeux. Les dix autres passagers ont été accueillis dans un espace mis à disposition par la commune. Ils ont pu se restaurer et se procurer des vêtements de rechange. Une étude individuelle des situations administratives de chacun a ensuite été effectuée. Le préfet du Calvados, Philippe Court, a remercié la mairie de Port-en-Bessin "pour son implication et sa réactivité ainsi que t tous les acteurs de la chaîne de secours". L'opération a mobilisé près d'une soixante de personnes.