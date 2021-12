La Chanson du dimanche au 106 de Rouen

Pour tous les internautes, la Chanson du dimanche est un classique des buzz internet avec ses vidéos vues des millions de fois. Ce duo de chansonniers s’est formé en 2007 par la rencontre de Clément Marchand (guitare et chant) et Alexandre Castagnetti (synthétiseur et chant) dit "Alec".



Chaque dimanche, ces deux “lurons” parisiens postent sur le web une nouvelle chanson, abordant tous les thèmes de société et de politique. Tout y est dit. L’humour est de rigueur ! Toujours. Les deux compères ont ainsi donné à un public toujours plus nombreux des compositions entraînantes.

Tout peut se dire dans la bonne humeur et les acteurs de la Chanson du dimanche ne s’en privent pas. Le groupe, fort de son succès, propose sur scène un "best of" de ses succès. "Enfin nous partageons les humeurs en direct", aiment-ils dire, en évoquant leur tournée. Ils répondent ainsi à une demande de tout ceux qui les suivent. La Chanson du Dimanche arrive à Rouen... en pleine campagne présidentielle.



Pratique. La Chanson du Dimanche, samedi 21 avril à 20h au Hangar 106, quai jean de Béthencourt, Rouen. Tarif : 18€. Infos. 02 32 10 88 60 ; www.le106.com.