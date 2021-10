Tentative de vol de carburant sur un chantier de Oissel

Le chantier se trouve non loin de la mairie de Oissel. Il est 20h45, ce lundi 1er octobre, lorsqu'un équipage de la brigade anti-criminalité est envoyés sur les lieux, rue du Manoir. Elle y trouve alors deux individus, le premier cherchait à se dissimuler derrière un mur, le second était dans les bâtiments, derrière une baie vitrée.

Dans leur véhicule, les deux hommes avaient emmené des bidons vides. Manifestement, ils voulaient récupérer un peu d'essence sur les engins de chantier. Tous les deux ivres, âgés de 48 et 38 ans et originaires de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Rouen ont été ramenés à l'Hôtel de police.