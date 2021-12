La Crea dévoile son art et son histoire

On n’en sait jamais assez sur le patrimoine qui nous entoure. Rouen et son agglomération regorge de lieux chargés d’histoire. C’est dans cette optique que la Crea nous invite à visiter plusieurs vestiges, de chantiers de restauration aux églises, en passant par des villages et autres lieux incontournables.

Pratique. La prochaine visite aura lieu dimanche 25 avril à 15h, sur le territoire d’Elbeuf (ici en photo). Le programme est disponible à l’Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine. Gratuit. Tél. 02.32.08.32.40.