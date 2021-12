La Fabrique des savoirs d'Elbeuf dotée d'audioguides

Cinq parcours, de 10 mn à 1h30, sont proposés grâce à ces audioguides : les collections du Musée, le CIAP (le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine), la Fabrique des savoirs et son architecture, les Archives et un parcours en ville sur "Le patrimoine industriel d'Elbeuf".

Pratique. Tarif : 3€ par personne. Disponible en anglais. La Fabrique des Savoirs : 7 cours Gambetta, à Elbeuf. Horaires Musée et CIAP : Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Horaires centre d'Archives patrimoniales : Du mardi au vendredi et premier et troisième samedis du mois de 14h à 18h.