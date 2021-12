Immobilier : à Rouen, les prix se stabilisent

L’écart s’accroît entre les biens de qualité, que celle-ci soit due à leur construction, leur emplacement ou encore leur Diagnostic prévisionnel énergétique. La vente est avant tout affaire de quartier. C’est donc souvent l’enveloppe budgétaire qui détermine le choix géographique. "A un client qui nous dit 'j’ai tel budget, je veux habiter à tel endroit', notre rôle est de lui dire si ce sera possible ou pas", explique Séverine Blot, directrice des agences Orpi de Déville et Sotteville. "Si le client veut absolument s’installer dans un quartier précis, il devra faire un effort sur la grandeur de la maison", ajoute Didier Menn du cabinet Legay Menn.

Le cœur historique et ses maisons à colombages, les quartiers de la Gare, Saint-André et Jouvenet restent des valeurs sûres. "Quartier gare, pour des logements de taille moyenne, de très bonne qualité, on peut vendre jusqu’à 3500 €/m2".

La rive gauche se développe

Le secteur Nouvelle Préfecture a le vent en poupe : boulevard des Belges, Préfecture, les prix grimpent jusqu’à 2500 €/m2. "Aujourd’hui, on peut se dire que l’intra boulevard comprend la préfecture", explique David Protais, directeur d’ALP Immo & gestion. "Tout ce qui a été fait par Kaufman autour de la préfecture se vend très bien. On offre balcon et parking à dix minutes du centre", ajoute Didier Menn.

La rive gauche, secteur en plein développement urbain, a aussi ses adeptes, notamment le quartier Jardin des Plantes particulièrement attractif. Les acquéreurs privilégient en premier lieu les axes desservis par les transports en commun. Le projet de la nouvelle gare TGV n’impacte pas encore le marché immobilier. "Quand la gare commencera à se construire, cela provoquera sans doute quelques ventes", prévoit Didier Menn.

Pour une maison à Rouen, comptez en moyenne entre 1.800 € et 2.200 €/m2 et 1.600 à 1.700€/m2 au Mont-Gargan.