Le prénom, une comédie réjouissante

Frère et sœur, Vincent et Élisabeth ont l’habitude de se retrouver en famille, avec leurs conjoints, Anna, toujours en retard, et Pierre. Claude, un ami d’enfance, est toujours de la partie. Ce soir-là, on fête la future paternité de Vincent, et tout le monde le presse de révéler le prénom du futur bébé. Lorsqu’il l’annonce, c’est la consternation. Il n’en faut pas davantage pour que la discussion dérape et que le linge sale ressorte, sans nuance ni délicatesse.

Les adaptations de pièces de théâtre à succès, surtout les pièces de boulevard, font rarement de bons films. Pourtant, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patelière, auteurs de la pièce qui fit un tabac au théâtre, ayant décidé d’écrire eux-mêmes l’adaptation et de la mettre en scène, ont réussi un sans-faute avec cette œuvre réjouissante, portée par des comédiens très en forme (tous interprètes de la pièce, à l’exception de Charles Berling, qui a remplacé Jean-Michel Dupuis). Les dialogues sont parfaitement écrits, avec quelques bons mots d’auteur, et le rythme ne laisse pas une minute de répit au spectateur.

Dans ce joyeux jeu de massacre, qui fait tomber les masques des uns et des autres, on ne peut s’empêcher de penser au récent "Carnage", de Roman Polanski, adaptation de la pièce de Yasmina Reza, tant la situation est proche : des bobos qui semblent bien s’entendre, finissent par s’étriper vigoureusement pour… un simple prénom.

C’est très amusant, parfois cruel, mais toujours passionnant, et la morale de cette histoire réjouissante, c’est que chacun conserve toujours sa part d’ombre.