Dieppe. Quatre pêcheurs sauvés de l'incendie de leur bateau

L'appel de détresse est émis vers 21h45, mardi 11 mai, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. L'équipage du navire de pêche Scaramouche, situé à 37 km au large de Dieppe, explique alors qu'un incendie s'est déclaré à bord. Les quatre marins ont évacué à bord de leur radeau de survie.

Immédiatement, des navires de pêche à proximité sont déviés et rallient la zone, dès 22 heures. Les membres d'équipage sont secourus par le Majesty et leur radeau par l'Arc-en-ciel. Ils ont été raccompagnés sains et saufs au port de Dieppe, peu avant 1 heure du matin. Le Scaramouche lui n'a pas pu être sauvé et a sombré. Un avis aux navigateurs a été émis pour signaler l'épave et éviter tout suraccident.