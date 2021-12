Rouen : ados pas futés sur cyclo volé

Rouen, quartier Grammont, 23h, mercredi 2 mai. Trois collégiens de 14 et 15 ans, sans casque, ont enfourché un cyclomoteur et remontent péniblement l'avenue Grammont. A quelques dizaines de mètres d'eux, un équipage de la brigade anti-criminalité patrouille et aperçoit la scène. Le gyrophare est enclenché. A leur vue, les trois jeunes paniquent et tentent de fuire, mais le deux-roues motorisé se couche et le trio finit à terre. Les policiers n'ont plus qu'à les cueillir.

Les adolescents ont prétendu s'être faits prêter le cyclo, volé le 28 ou le 29 avril. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol en réunion. Tous trois sont nés en 1997 et résident à Rouen.