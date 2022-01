Jersey. Les pêcheurs français mobilisés : "On demande juste à travailler comme avant"

Une soixantaine de bateaux de pêcheurs normands et bretons se sont réunis jeudi 6 mai au matin devant le port de Saint-Hélier, la capitale de l'île Anglo-Normande de Jersey, pour protester contre les conditions de pêche imposées depuis vendredi 30 avril. Hugo Muzard, 24 ans, est parti à 2 heures du matin de Carteret, avec trois autres membres d'équipage. À 10 h 30, ils attendaient encore de recevoir une délégation jersiaise pour trouver une issue. "Nous bloquons les bateaux qui veulent sortir du port de Saint-Hélier. On ne peut pas se contenter de ce qu'ils [le gouvernement de Jersey] nous ont donné, sinon on meurt tous. Ça sera la fin de notre métier, on a tous des bateaux à payer, des familles, des maisons, on est comme tout le monde, on a besoin de vivre. On demande juste à travailler comme avant", explique le pêcheur qui souligne une démarche pacifique : "Nous ne sommes pas là pour casser, mais pour montrer qu'on est là." Une délégation jersiaise devrait rencontrer sur un même bateau deux représentants de Carteret, Granville et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Hugo Muzard Impossible de lire le son.

D'après les informations de nos confrères de La Manche Libre, quelques pêcheurs jersiais, ainsi que le Normandy Trader, qui transporte du fret entre Granville et les îles, participent également au rassemblement, en solidarité aux navires français.

L'armement cherbourgeois mobilisé

Parmi les autres pêcheurs mobilisés, deux hauturiers de l'armement cherbourgeois, avec à bord une douzaine de pêcheurs. "Nous ne sommes pas concernés par les accès aux eaux de la zone de la Baie de Granville, mais c'est avant tout en soutien à nos collègues", explique Sophie Leroy, à la tête de l'armement cherbourgeois, qui a elle-même des difficultés depuis le Brexit. Elle a perdu une grande partie de son chiffre d'affaires car elle n'a pas obtenu de licences depuis janvier pour pêcher dans les 6-12 miles de la côte anglaise pour deux de ses bateaux. "Je soutiens la mobilisation des pêcheurs. Les conditions de l'accord du Brexit ne sont pas respectées dans les licences qu'ont reçues les bateaux de Granville, Carteret et du Nord-Bretagne, c'est inadmissible que Jersey ne respecte pas les accords qui ont été signés", poursuit-elle.

Jersey affecté par la fermeture de

la Maison de la Normandie et de la Manche

La veille, le président du Conseil départemental Marc Lefèvre a échangé en visio avec le ministre des Affaires étrangères de Jersey, Ian Gorst. Jersey n'a pas cédé, mais s'est dit affecté par la fermeture à Saint-Hélier de la Maison de la Normandie et de la Manche - prononcée vendredi – dont il souhaite vivement la réouverture. "Ce sujet pourra être évoqué quand nos différends actuels appartiendront au passé", a rétorqué le président Marc Lefèvre.