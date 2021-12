Manche. Quels sont les festivals maintenus cet été dans le département ?

Dans la Manche, dix festivals de musique ont confirmé ce lundi 26 avril, sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient bien maintenus. Parmi eux, Les Art'Zimutés à Cherbourg, Les Pluies de Juillet à Champrepus, Chauffer dans la noirceur à Montmartin-sur-Mer, les Grandes Marées à Jullouville, Réveillez les chouettes à Sauxemesnil, Les Traversées de Tatihou, Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, Jazz Sous les Pommiers à Coutances, Musikensaire à Barfleur et enfin, Au son d'Euh Lo à Tessy-sur-Vire. Pour rappel, le 18 février dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait indiqué que les festivals du printemps et de l'été pourraient avoir lieu, mais avec une limite de 5 000 spectateurs et en configuration assise.

