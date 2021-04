Caen la Mer. Tramway : trois propositions à l'étude pour les nouvelles lignes

En mars, Caen la Mer avait annoncé le projet de nouvelles lignes de tramway, pour desservir notamment l'ouest de la ville de Caen. "L'objectif du projet d'extension des lignes de tramway est de desservir des quartiers particulièrement importants, comme le Chemin vert, et de grands équipements publics", indique l'agglomération jeudi 22 avril. Plus d'un mois après l'annonce, le projet se précise. Si les tracés ne sont pas définis, plusieurs variantes sont envisagées pour relier le centre-ville aux quartiers du Chemin vert et Beaulieu.

La première serait de faire passer le tramway via la rue Guillaume-le-Conquérant pour rejoindre le Chemin vert et via le boulevard Yves-Guillou pour se rendre à Beaulieu. La deuxième via la rue du Carel et enfin la dernière par la rue du Carel et le boulevard Yves-Guillou. Des réunions avec les habitants seront organisées en septembre. Le choix du tracé définitif se fera après la concertation préalable et l'enquête publique, qui aura lieu en 2023 au niveau de la communauté urbaine. La mise en service pourrait avoir lieu en 2028.