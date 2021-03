Calvados. Un nouveau tramway à l'étude pour rejoindre l'ouest de Caen

Une nouvelle ligne de tramway à Caen ? C'est ce qu'a annoncé la communauté urbaine Caen la Mer ce mardi 9 mars. Elle a lancé une étude à la suite de l'appel à projets de l'État de décembre 2020. Cette nouvelle ligne concernerait la partie ouest de la ville. "On réfléchit aux branches qui permettraient de relier le centre-ville aux quartiers du Chemin-Vert et de Beaulieu, mais aussi pour aller vers Saint-Contest", explique Nicolas Joyau, vice-président en charge des mobilités. Concernant la partie est, évoquée lors de la mise en service du nouveau tramway fer en juillet 2019, Caen la Mer s'oriente plutôt vers une amélioration de la desserte en bus. "La fréquence de passage et l'aménagement de files réservées sont à l'étude", pour rejoindre Mondeville et Colombelles. Le ratio population/emplois/établissements "ne permet pas de rendre un projet tramway cohérent".

En vert, le projet d'itinéraire du tramway à l'étude, du centre-ville vers l'ouest de Caen. -

Le dossier de candidature est à remettre avant le 30 avril. "Un tracé définitif devrait être retenu pour début 2024", conclut Nicolas Joyau. Un projet qui pourrait coûter entre 150 et 200 millions d'euros.