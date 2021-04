Sport. En visite au Havre, la ministre évoque les étapes d'une reprise "progressive"

C'est l'équipement sportif le plus fréquenté du Havre, avec 200 000 pratiquants par an. Le stade Youri-Gagarine du Havre est en cours de rénovation pour devenir un pôle d'excellence du ballon. Un investissement de 16,5 millions d'euros, pour une fin des travaux annoncée pour 2025. La ministre déléguée en charge des Sports, Roxana Maracineanu, a pu constater, jeudi 22 avril, l'avancée du chantier, en compagnie du maire et ancien Premier ministre, Édouard Philippe.

À la fin du chantier, 10 terrains seront sortis de terre : il sera possible d'y pratiquer le football, le foot américain, le baseball, le softball, le hockey sur gazon et le rugby. -

Pour les espaces couverts,

"il va falloir patienter"

La ministre, interrogée à cette occasion sur la pratique des activités sportives, a évoqué une "reprise progressive". Depuis ces vacances de printemps, la limite des 10 kilomètres a été levée pour permettre de pratiquer une activité encadrée ou rejoindre un équipement sportif. "Nous avons préservé le maximum de ce que l'on pouvait faire pour les pratiquants majeurs", estime Roxana Maracineanu. "Bientôt, il y aura une autorisation plus large pour continuer cette pratique associative dans le cadre scolaire et le cadre associatif, pour les enfants et les adultes", ajoute la ministre, qui s'exprimait à quelques heures de la conférence de presse de Jean Castex. En revanche, pour l'accès aux installations couvertes, "il va falloir patienter", indique-t-elle, sans toutefois préciser le calendrier. "Il y a donc une incitation des collectivités à ouvrir les équipements sportifs extérieurs, à investir les cours de récréation, etc., tous ces espaces découverts, pour que les associations proposent une pratique sportive la moins dégradée possible."

Des expérimentations

sur certains territoires

Quid de la suite ? Ce sera, en premier lieu, le retour dans les équipements couverts, les salles de musculation, de fitness… "Le ministère a travaillé en lien avec les acteurs sportifs sur une reprise progressive des activités, pour répondre à la commande de prudence du Président, pour revenir petit à petit vers une vie normale à l'approche de l'été."

L'ultime étape sera le retour du public dans les stades. "Il faudra être méfiant, travailler les protocoles de retour, de manière peut-être expérimentale sur certains territoires où la situation le permet", indique Roxana Maracineanu, qui travaille sur ce sujet avec son homologue à la Culture, Roselyne Bachelot. Le gouvernement pourrait, en la matière, laisser davantage de latitude aux préfets pour juger des protocoles, en lien avec les organisateurs.