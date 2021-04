Confinement. Les règles assouplies pour la pratique du sport en plein air

Difficile de s'y retrouver… Alors que les vacances scolaires ont débuté samedi 10 avril, le ministère des Sports a assoupli les règles en vigueur. Désormais, il est possible d'accéder à un équipement sportif de plein air n'importe où dans son département, ou jusqu'à 30 kilomètres autour de chez soi quand on habite dans une zone limitrophe à un autre département. Cela permet, par exemple, d'accéder aux piscines découvertes, golfs, terrains de sport extérieurs, etc. Dans ce cas, la limite de six personnes maximum reste appliquée.

Nos mesures pour le sport ont été mises à jour. Il est à présent possible d'accéder à un équipement sportif de plein air n'importe où dans votre département ou jusqu'à 30km de chez vous 👇 pic.twitter.com/a2xiISPlad — Ministère des Sports 🏉 (@Sports_gouv) April 9, 2021

Pas valable pour le vélo ou le footing

sur l'espace public

Cette nouvelle règle d'accès aux équipements de plein air du département s'applique également pour la pratique encadrée en club ou via une structure commerciale, sans limitation du nombre de participants, mais à condition de respecter les protocoles établis pour chaque fédération. Attention, la pratique individuelle sur l'espace public (routes, rues, parcs, plages, forêts, lacs, rivières…) reste limitée à un rayon de 10 kilomètres autour du domicile.

C'est la règle qui s'applique, par exemple, pour un footing, une sortie à vélo, une séance de paddle…

Faisons du sport 🏋️

En étant responsables ✊ pic.twitter.com/UpyKyEJ4Ao — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) April 9, 2021

Et dans tous les cas, le couvre-feu s'applique de 19 heures à 6 heures du matin.