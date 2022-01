Bon pour le corps, bon pour la tête

Besoin de se défouler ou d’entretenir son capital forme ? Les bienfaits du sport sont multiples. Un phénomène de mode ? Pas vraiment ! "C’est une prise de conscience, les gens prennent davantage soin d’eux", estime Gérard Ménard, responsable de Gym’s New Form’s, à Rouen.

Outre l’aspect esthétique d’une allure athlétique, pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. De la marche rapide au vélo, de l’escalade au football, toute les occasions sont bonnes pour se rendre dans des salles de sport. Les uns viennent pour perdre du poids, les autres pour avoir de meilleurs résultats sportifs. "Des retraités viennent le matin pour faire du vélo, de la cardio, un peu de musculation adaptée à leur âge. Ce ne sont pas des compétiteurs mais des gens qui veulent bien vieillir", indique Gérard Ménard.

De la gym douce

Au fil des années, la pratique sportive se veut plus conviviale et ludique. C’est pourquoi les cours de zumba (fitness, toning, gold, tonic) font fureur. Il s’agit d’enchaînements sur des musiques entraînantes et rythmées. “Les cours ne se font pas uniquement sur des musiques latines. On trouve toutes les musiques du monde, des danses polynésiennes, orientales, rétro ou même chinoises”, assure Virginy Alonso, professeur de zumba à Rouen.

En parallèle, le pilate fait de plus en plus d’adeptes : cette gymnastique douce permet de travailler les muscles profonds de la sangle abdominale, du dos, des cuisses et des fessiers, sur une respiration thoracique. Autre sport très prisé en salle : le R.P.M, cours collectifs de vélo. Les cyclistes travaillent en musique comme dans un peloton avec des côtes, des sprints, le tout Amené par professeur. Le sport s’adapte à toutes les envies.

