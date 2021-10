David Beckham, joueur de football le plus sexy

Manque de chance pour les fans, le Britannique a annoncé, jeudi 16 mai, qu'il mettait un terme à sa carrière.

À la surprise générale, les hommes sont plus sensibles au charme de David Beckham que leurs homologues féminins (68% contre 64%).

En termes de sexy attitude, le Spice Boy devance le gardien de but du PSG Salvatore Sirigu (46%) et l'Argentin Javier Pastore (33%). À noter, Zlatan Ibrahimovic ne recueille que 5% des suffrages.

La bataille qui oppose le PSG à l'Olympique de Marseille est remportée haut la main par le club parisien. Si Lucas Mendes est considéré comme le joueur le plus séduisant du club phocéen (28%), il ne se place qu'en cinquième position du classement général, derrière Kevin Gameiro (31%).

Ce sondage a été réalisé entre le 25 et le 30 avril derniers, auprès d'un échantillon de 1.023 personnes âgées de 18 à 65 ans, représentatif de la population française.