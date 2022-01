La vision futuriste de la Cinématique au Hangar 23

Grand prix du jury dans le cadre de la compétition internationale "danse et nouvelles technologies", la Cinématique d’Adrien Mondot est un chef d’œuvre. En physique, la cinématique est la discipline de la mécanique qui étudie le mouvement des corps. Le chorégraphe propose une vision basée sur le rêve et le jeu. Le spectacle nous plonge dans un univers où danse et chorégraphie se mêlent au monde de l’informatique.

Des lettres sortent d’un appareil par milliers et envahissent la scène en formant des ellipses démentielles. Le sol se transforme en tapis magique qui change de forme, s’effondre, s’efface. Dans ce décor plein d’illusions, les deux danseurs exécutent une chorégraphie des plus fascinantes où les corps s’adaptent à un environnement sans cesse changeant. Un spectacle unique.



Pratique. La cinématique, vendredi 18 mai, à 20h30, au Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 10 à 20€. Infos au 02.32.76.23.23.