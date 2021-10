Les poèmes chorégraphiques d'Octopus au Théâtre de Caen

Le spectacle d’une heure trente repose sur l’incroyable facilité qu’a Philippe Découflet pour jouer avec la musique et la danse. “Jalousie”, “Shiva pas”, “Hélas tique”, “Boîte noire”, “Squelettes”, “L’argothique”, “Talons aiguilles”, “Boléro”... Ce sont en tout huit poèmes chorégraphiques sur le thème de la beauté qui sont mis en pièce, pour huit danseurs et deux musiciens. En résulte ainsi huit séquences rythmées par une véritable alternance entre danses brillantes et illusions d’optique, où la musique, écrite et interprétée en live par Nosfell, injecte au spectacle une bonne dose d’énergie rock.

Pratique. C’est au théâtre de Caen, du 5 au 10 janvier à 20h, sauf dimanche 8 janvier, à 17h. Infos et billetterie au 02 31 30 48 00 et sur www.theatre.caen.fr.