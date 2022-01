Laurent Fabius et Valérie Fourneyron dans le gouvernement Ayrault

Jeudi 17 mai, difficile de ne pas entendre le nom ou de voir le visage de Laurent Fabius. Nommé ministre des Affaires étrangères par Jean-Marc Ayrault, le premier ministre de François Hollande, le député de Seine-Maritime et président de la Crea est l'unique "éléphant" du PS à garnir l'équipe gouvernementale. Et c'est la place de numéro 2 qu'il a obtenu. Au quai d'Orsay, il sera épaulé par trois ministres délégués : Bernard Cazeneuve (député-maire de Cherbourg, un de ses proches), chargé des affaires européennes, Yamina Benguigui, chargée des Français de l'étranger et de la francophonie, et Pascal Canfin, chargé du développement.

Enfin, sans véritable surprise, Valérie Fourneyron, députée-maire de Rouen, a été nommée ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Médecin du sport de profession, présentée comme une fine spécialiste des politiques publiques sportives, Mme Fourneyron succède à David Douillet, lui aussi originaire de Seine-Maritime.