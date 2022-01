Duke and Thelonius revisités au 106

Un ensemble de musiciens déjantés, alignant en une soirée swing, dub, bossa et free jazz existe-t-il ? Oui et ils seront à Rouen. En mode grand format ou en petit comité, les "musicos" de la Companie des Musiques à Ouïr sont des maîtres incontestés en matière d’ambiance festive.

Ils ont déjà sept albums à leur actif avec l’une des plus impressionnantes adaptions de la musique de Brassens. Compositeurs et interprètes, ils savent tout faire. Dans le cadre du Printemps de Rouen, ils seront en concert au 106 et revisiteront, à leur manière bien entendu, le répertoire de deux compositeurs jazz de génie : Thelonius Monk et Duke Ellington. Une soirée un peu folle en perspective sur les bords de Seine.

Pratique. Duke and Thelonius, samedi 26 mai, à 20h, au club 106, quai Jean de Béthencourt, à Rouen. Tarif : à partir de 16,80 €. Informations 02.32.10.88.60.

(Photo Jacky Cellier)