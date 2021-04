Le Havre. Les pistes vélos temporaires vont être pérennisées

La Ville du Havre a décidé de pérenniser les pistes cyclables temporaires mises en place en juin 2020, après le premier confinement. L'objectif était d'encourager la pratique cyclable comme alternative à la voiture individuelle et aux transports en commun. L'expérimentation semble concluante.

430 cyclistes par jour

Les travaux débutent mardi 6 avril, par la piste cyclable d'entrée de ville autour des bassins. Au cours de l'expérimentation, une moyenne de 430 cyclistes par jour a été enregistrée, soit une des plus importantes du réseau cyclable havrais. Finis les plots en plastiques, les chaussées vont être refaites et réaménagées. Parmi les conséquences : la chaussée Georges-Pompidou sera remise à double sens de circulation pour les véhicules.

Pour financer l'ensemble de ces travaux, la métropole Le Havre Seine Estuaire a obtenu le soutien du ministère de la Transition écologique via l'appel à projets du Fonds mobilités actives "Continuités cyclables". Un million d'euros de subvention sont accordés pour la réalisation de quatre projets : la pérennisation des trois pistes cyclables temporaires et l'aménagement cyclable entre Le Havre et le pont de Normandie via la zone industrialo-portuaire (faisant partie de l'EuroVélo 4, aussi appelée Vélomaritime).