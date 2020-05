[Vidéo] Le Havre. Des pistes cyclables temporaires en test jusqu'en septembre

La Ville du Havre aménage des voies cyclables temporaires pour encourager les déplacements à vélo. En cette période de crise sanitaire et face à l'appréhension de certains d'utiliser les transports en commun, il s'agit d'inciter à l'usage du vélo plutôt que de la voiture. Les aménagements installés tentent de combler les manques entre les pistes cyclables existantes.

Liaisons entre la ville haute et la ville basse

Un des enjeux est de permettre une meilleure liaison entre la ville haute et la ville basse. Sur l'axe Ingouville/Lafaurie, un itinéraire de 2,6 kilomètres va permettre de connecter le Fort de Tourneville et les quartiers de Sainte-Cécile/Aplemont au centre-ville. Afin de faciliter la montée des vélos, une voie dédiée sera prise sur la voie de circulation générale. La descente se fera sur la voie de circulation générale et un itinéraire alternatif "apaisé" sera jalonné sur Félix-Faure. L'avenue Pablo-Picasso est un itinéraire majeur entre les quartiers de Caucriauville/Aplemont et la rue Aristide-Briand en ville basse. Un aménagement temporaire va permettre d'assurer la continuité cyclable des bandes existantes en supprimant les voies de circulation affectées aux "tourne-à-gauche".

Centre-ville vers quartiers sud

En ville basse, afin d'assurer une liaison sécurisée entre le centre-ville, les quartiers sud et l'entrée de ville, une voie cyclable sera aménagée sur l'une des trois voies de circulation entre le bassin du commerce et la CCI Seine-Estuaire. Le carrefour entre le bassin du commerce et le quai Casimir-Delavigne est aménagé à la "hollandaise". Il s'agit de créer un rond-point réservé aux cyclistes au cœur du rond-point voitures. Afin d'assurer la continuité du réseau cyclable entre la place Jenner, Rouelles et l'hôpital Jacques-Monod, la rue Pierre-Mendès-France bénéficiera de deux pistes cyclables unidirectionnelles aménagées de part et d'autre de la chaussée en supprimant les voies de "tourne-à-gauche".

Tous ces aménagements, qui devraient être terminés d'ici juillet, vont être évalués jusqu'en septembre, avant d'évoquer des installations pérennes. Pour l'heure, il n'y a pas de changement concernant le plan de circulation automobile et, avec la baisse du trafic actuellement, la mairie estime que ces réductions de voies ne devraient pas créer de bouchons. Pour compléter le dispositif, 100 arceaux supplémentaires vont être installés dans la ville pour faciliter le stationnement des vélos.