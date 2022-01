Animaijuin vient faire vibrer Petit-Quevilly

Le mois de juin démarre tambour battant à Petit-Quevilly. La ville vient mettre son grain de fête avec Animaijuin, une journée consacrée aux animations, à la musique et aux jeux.



Au programme : des "Petits contes pour petits" avec des miniatures et des marionnettes pour les tout-petits qui pourront danser, chanter, jouer et rêver. Sans oublier la course aux escargots, animée par les "bonomenteurs".

Les curieux découvriront aussi la danse country avec Show country et Normandy Country. Les festivités se poursuivront à 21h30 avec le groupe Cop’s Land, qui rendra hommage au célèbre groupe Police. Mais le clou de cette journée sera assurément le spectacle de feu animé par la compagnie "la Salamandre", qui débutera à 23h.

Pratique. Animaijuin, samedi 2 juin à 17h, au parc des Chartreux, à Petit Quevilly. Gratuit. Programmation complète sur www.petit-quevilly.fr