La danse fait son show au Zénith de Rouen

C’est un rendez-vous annuel attendu par tous les mordus de danse et organisé par l’Association des centres de danse Germain de Rouen. L’occasion d’admirer sur la scène du Zénith de Rouen la maîtrise de danseurs professionnels.

Pour cette édition, Maxime Dereymez et Katrina Patchett, vainqueurs des deux premières éditions de l’émission "Danse avec les stars", mèneront le show. Seront également de la partie Fabio et Sylvia Notargiacomo, Valentin Régnault et Fauve Hautot. Ce gala sera aussi l’occasion pour les élèves des centres de danse Germain de montrer ce qu’ils savent faire dans toutes les catégories enseignées : jazz, danse orientale, ragga, hip-hop, cabaret, disco, tango argentin et danse sportive.

Pratique. La danse fait son show, samedi 16 juin, à 20h, au Zénith de Rouen, 44 Avenue des Canadiens, à Grand-Quevilly. Tarifs : 21,80€ ; 11,70€ pour les 10-14 ans et gratuit pour les de 10 ans. Informations au 02.35.70.29.63.