Miss Univers. Amandine Petit : "Toute expérience est bonne à prendre, on fonce"

Pourquoi souhaitez-vous participer à Miss Univers ?

C'est un concours de circonstances. Quand j'ai été élue Miss France, j'ai déjà trouvé ça incroyable. Très rapidement, on m'a demandé si je souhaitais participer à des concours internationaux. J'ai répondu oui. C'est une telle opportunité, quelque chose d'incroyable qui ne se présentera à moi qu'une seule fois dans ma vie. C'est une aventure en plus. Toute expérience étant bonne à prendre, on y va et on fonce, même si ça fait un peu peur. On a trouvé une solution avec Clémence Botino pour que je puisse me présenter et elle aussi, et également remettre le titre de Miss France 2022 en décembre prochain en Normandie.

Comment vous sentez-vous, à deux mois de l'élection ?

C'est une sensation assez particulière, je suis très contente. J'étais très heureuse de l'apprendre. Ça s'est fait progressivement. On m'a d'abord demandé si les concours internationaux pouvaient m'intéresser. On n'est pas du tout obligées de le faire. C'est simplement si on a envie. Pour Miss Univers, il faudra parler anglais, je ne parle pas très bien. Ça va être dur de faire passer mon message et convaincre le jury pas uniquement avec le physique. Mais je vais travailler mon anglais dans les semaines à venir pour y parvenir.

Et si vous êtes élue Miss Univers ?

J'aurai le même message que lors de mon élection à Miss France. Je souhaite valoriser la place des personnes âgées au sein de la société. Même si l'expérience ne durera que six mois, je la vivrai à fond. Vivre à l'étranger peut faire un peu peur, mais cela serait une très belle opportunité. Je n'ai jamais pris l'avion pour partir si loin, ni vécu à l'étranger. Je compte sur tous les Français pour se mobiliser le 16 mai prochain, jour de l'élection.