L'orchestre pop-symphonique recrute

L'orchestre pop-symphonique de la Crea recrute. Afin de renouveler ses effectifs des auditions seront organisées samedi 23 juin, dans les locaux de l'école de musique de Rouen, au 19 Boulevard d'Orléans.

Pour y participer il suffit d'avoir entre 12 et 18 ans, d'être inscrit dans les écoles de musiques ou conservatoires de la Crea et d'avoir un niveau équivalent au second cycle.

Pratique. Renseignements et inscriptions auprès de Francis Gravigny au 02 32 76 44 97 ou sur francis.gravigny@la-crea.fr