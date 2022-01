Restaurant : A La table gourmande, une cuisine de choix

Le restaurant est au cœur de Rouen et fait face à l’entrée de l’archevêché. L’établissement a changé depuis peu de propriétaire mais a gardé le même nom : "A la table gourmande".



L’intérieur est chic et sobre, peint en rose framboise et gris. Nous nous installons à une petite table carrée. La maison propose un menu entrée-plat ou plat-dessert à 12,50€ ou le menu complet à 15€. Ma voisine choisit de prendre un menu complet et opte pour des tomates, feta, basilic, avec une petite vinaigrette légère et citronnée.

Une touche d’originalité dans un grand classique. Je ne résiste pas au plat du jour, des gambas aux petits légumes, accompagnées de petites pommes de terre poêlées. Mon voisin avait opté pour deux tranches de roti de porc accompagnées d’une sauce aux échalottes confites. Les frites, maison, étaient fines et croustillantes à souhait.

Pour finir en beauté ce repas sans fausse note - sauf peut-être un service un peu lent - nous avons opté pour une part de tarte à la fraise. La pate fine était faite maison et imbibée de jus de fraise et d’une couche de confiture de fraise. Le tout accompagné d’une petite fleur de crème chantilly.

L’enseigne n’a pas menti : nous sommes ici à une table gourmande, pour un excellent rapport qualité-prix.

Pratique. A la table gourmande, 25 rue des Bonnetiers, Rouen.