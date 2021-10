Covid-19. La vaccination va augmenter dans la Manche

Vendredi 26 février, le département de la Manche a reçu 5 000 doses supplémentaires des vaccins Pfizer et Moderna, dédiées en priorité aux personnes de plus de 75 ans ou présentant des risques de développer des formes graves de la Covid-19, soit 20 000 nouvelles places pour mars. "Ça va monter en puissance, puisque le nombre de doses va être multiplié par trois sur les deux prochains mois. Comme on va avoir plus de doses, il faudra vacciner beaucoup plus. Ça veut dire augmenter la capacité de vaccination des huit centres existants et en ouvrir d'autres", expliquait lundi 1er mars le préfet, Gérard Gavory, au centre de vaccination de Cherbourg, qui va ouvrir une "deuxième ligne" de vaccination.

Installé Place centrale, à la salle des fêtes, le centre doté initialement d'une capacité de plus de 500 doses par semaine, lors de son lancement au 18 janvier, en aura le double. "On va d'abord rappeler les personnes en attente, puis nous allons rouvrir les plateformes internet et téléphonique", explique le docteur Philippe Cholet, responsable du centre de vaccination.

Au 27 février, près de 44 800 injections avaient été pratiquées dans le département de la Manche (dont plus du tiers concernait une seconde injection). Par ailleurs, 93 % des résidents en EHPAD ont été vaccinés. Un nombre "remarquable", salue le préfet.