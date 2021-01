Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : la campagne de vaccination lancée pour les plus de 75 ans

La campagne de vaccination pour les plus de 75 ans (hors EHPAD) et les personnes vulnérables (sur prescription médicale) a commencé ce lundi 18 janvier partout en France. A Cherbourg-en-Cotentin, cinq box ont été installés dans la salle des fêtes, située place centrale. Dès 13 h, deux infirmières et un médecin ont accueilli les patients. La première arrivée : Maryse Dousse, 79 ans. Elle raconte pourquoi elle a voulu se faire vacciner contre la Covid-19 : "J'espère qu'on pourra refaire plein de choses, car tout s'est arrêté : la danse, la gym, la piscine que je pratiquais... Et surtout les petits-enfants qu'on ne peut pas voir quand on veut... J'espère qu'après la deuxième dose, en février, je pourrai les retrouver", confie-t-elle. Son mari, Claude, habitué à se faire vacciner contre la grippe, n'a ressenti aucune douleur. "Je l'ai fait pour être en bonne santé et donner l'exemple", sourit-il. "On espère faire 580 vaccinations cette semaine", explique le docteur Philippe Cholet, à condition que les doses du vaccin Pfizer/BioNTech arrivent en temps et en heure...

Pour le moment, le calendrier de rendez-vous court jusqu'à mi-février. Il faudra attendre quelques jours avant de pouvoir à nouveau prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. "C'est difficile, nous les mairies, on fait ce qu'on peut, la communauté médicale locale se mobilise et fait aussi ce qu'elle peut. Ce que l'on demande parfois au gouvernement, c'est un peu plus d'anticipation pour mieux préparer les choses", regrette le maire Benoît Arrivé.

"L'objectif, c'est de vacciner toutes les populations cibles. Si on est en capacité à un moment donné de disposer de plus de doses, on armera une deuxième ligne de vaccination, ici même", poursuit le médecin. 17 000 personnes de plus de 75 ans sont concernées par la vaccination dans l'agglomération du Cotentin.