Cherbourg-en-Cotentin. Plus de 75 ans : coup d'envoi de la vaccination le 18 janvier

Les personnes âgées de plus de 75 ans (résidant à domicile) et les personnes vulnérables (sur prescription médicale) pourront se faire vacciner à salle des fêtes de Cherbourg-Octeville, place centrale, à compter du lundi 18 janvier, 13 h, jour du début de la vaccination nationale pour ces personnes. Il faut préalablement prendre rendez-vous par téléphone (02 79 46 11 56) ou via internet (keldoc.com). Ce lieu unique ouvrira ensuite du lundi au samedi, de 9 h à 17 h, sur rendez-vous.

Par ailleurs, la municipalité propose d'accompagner les personnes qui auraient des difficultés à prendre rendez-vous, en mobilisant ses équipes dans les lieux de proximité habituels :

- l'Espace Public Numérique (EPN) de Tourlaville – Bibliothèque Boris Vian, 02 33 88 04 62, 370 rue des Colverts 50110

- La Mosaïque – La Glacerie, 02 33 43 86 86, rue des poètes 50470

- la Maison Françoise Giroud – Cherbourg-Octeville, 02 33 44 54 44, 1 rue du Neufbourg 50100

- la Maison Flora Tristan – Cherbourg-Octeville, 02 33 94 58 59, 33 rue de Bougainville 50100

- la Maison Olympes De Gouges – Cherbourg-Octeville, 02 33 01 89 90, rue de l'Ile de France 50100

- Le Village Numérique – Cherbourg-Octeville, 02 33 44 02 93, 108 avenue de Normandie 50100

- le Puzzle – Equeurdreville-Hainneville, 02 33 01 81 70, 25 rue Jean Moulin 50120

- le Totem - Equeurdreville-Hainneville, 02 33 01 01 75, 50 rue des Hauts Varengs 50120

- Le Cétici - Equeurdreville-Hainneville, 02 50 79 18 10, 36 avenue de Tourville 50120

- le CCAS de Querqueville, 02 33 01 65 04, 3 avenue de Couville 50460