Isneauville : travaux nocturnes sur l'A28

A partir du lundi 18 juin et jusqu'au début du mois de septembre, la DIR Nord-Ouest (Dirno) entreprend la mise en oeuvre de la couche de roulement sur les chaussées de l'autoroute A 28, sur une section comprise entre l'échangeur de la Ronce (commune d'Isneauville) et celui du Four Rouge (Neufchâtel-en-Bray Sud), sur une distance totale de 38 km.

Les travaux s'effectueront de nuit, de 20h à 6h, par sections successives, et nécessiteront la mise en place de déviations. En journée, la circulation sera rétablie ; seule la voie de droite restera neutralisée sur une longueur d'environ 500 m. Durant les week-ends, la circulation sera totalement rétablie sur l'ensemble des voies.

Première phase de travaux, du lundi 18 au vendredi 22 juin : Dans le sens Rouen – Abbeville, entre l'échangeur de la Ronce et l'aire de Quincampoix, la déviation s'effectuera par la RD 928 et la RD 47A, entre 20h et 6h le matin. La voie de droite restera neutralisée durant la journée, sur une longueur d'environ 500 m : dans cette zone, la vitesse sera réduite de 20 km/h par rapport à la limitation en vigueur.