Alerte météo : la Haute-Normandie en vigilance orange ce 21 juin

Une vigilance météo est en cours en Haute-Normandie et devrait durer jusqu'au 22h. Météo France prévoit une "situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène violent. Au passage de cette zone orageuse, on attend de violentes rafales de vent, de la grêle, de fortes intensités de pluie et une activité électrique importante" indique le prévisionniste dans son bulletin d'alerte.

Météo France recommande d'éviter l'utilisation des appareils électriques et du téléphone.