Rouen. Au pied du pont Flaubert, la tour des marégraphes va être rénovée

Haute de 23 mètres, elle fait partie du paysage de Rouen, le long des quais de la rive droite. Classée à l'inventaire des monuments historiques, la tour des marégraphes aval, située près du pont Flaubert, va être rénovée.

Indiquer le niveau de la marée

"Il suffit de voir l'état du marégraphe pour comprendre pourquoi ces travaux sont nécessaires, indique Xavier Lemoine, directeur de l'aménagement territorial et de l'environnement au Port de Rouen. Depuis probablement 100 ans, il n'y a pas eu de travaux d'ampleur." Si ce bâtiment n'est aujourd'hui plus utilisé -il servait autrefois à donner de l'énergie à des grues portuaires-, une fonction sera remise en service d'ici la fin des travaux à l'automne, celle d'indiquer la marée. "Les deux horloges déjà présentes seront restaurées et activées grâce à un faisceau hertzien, comme la tour amont", poursuit Xavier Lemoine.

Plus largement, "nous allons refaire tout l'extérieur, le toit, la charpente et la façade, puis à l'intérieur, nous allons le nettoyer, vider tout ce qui n'est plus nécessaire, le sécuriser en changeant le plancher et en installant de nouvelles échelles pour continuer à accéder au haut du marégraphe".

La tour des marégraphes aval va être rénovée, dix ans après celle située en amont de la Seine, près du pont Guillaume.

Ces travaux, d'un montant de 260 000 euros, s'inscrivent dans la rénovation globale de l'espace des marégraphes. Il y a dix ans, c'était la tour amont qui avait été rénovée.

Projection de la tour des marégraphes à l'issue des travaux de rénovation. - Atelier Binôme