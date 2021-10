Calvados. Vacances : s'évader dans les lieux insolites autour de Caen

Ah, les vacances… L'occasion de souffler, se reposer et pourquoi pas, voyager. Nul besoin de partir très loin de chez soi pour se sentir dépaysé et apaisé. Voici trois idées de lieux insolites où partir pour profiter des vacances d'hiver seul(e), entre amis ou en famille. Au menu : le domaine Albizia à Caumont-sur-Aure géré par Frédéric Tinard, Charlotte Delente parle de sa Ferme des épis à Ouffières et Boris Chaume de sa société WeVan, située à Caen.

Chambres d'hôtes au Domaine Albizia

Situé à vingt minutes de Caen, à Caumont-sur-Aure, le Domaine Albizia est un lieu propice à la déconnexion. Frédéric Tinard propose des chambres d'hôtes plutôt haut de gamme, avec Spa et soin. Outre les douze jardins à thème, ouverts en saison, le domaine possède un pôle de jeux accessible tout au long de l'année. "On propose des escapes games et des immersions mêlant numérique et physique." La chambre 1424 est une expérience insolite du Domaine. "C'est une aventure dans un seul endroit, avec un vrai décor, une vraie maison, une vraie entité de jeux, il n'y en a pas beaucoup dans la région." Frédéric Tinard poursuit : "Côté restauration, on travaille avec le chef étoilé Stéphane Carbone, il nous cuisine des repas gastronomiques abordables."

Une escapade en Mongolie avec la yourte

Dormir dans une yourte venue tout droit de Mongolie ? C'est possible, à moins de 25 minutes de Caen. Pour tenter l'expérience, rendez-vous à La ferme des Épis de Ouffières. Charlotte et Julie Delente proposent cet hébergement atypique tout au long de l'année : "La yourte peut accueillir des couples, des amis, des familles, jusqu'à six personnes." Quel que soit le nombre de voyageurs, le prix est de 70 à 85 €. Sur le terrain de sept hectares, on peut aussi dormir dans des roulottes et des tipis de deux à quatre personnes. Pendant le séjour, les vacanciers peuvent profiter d'un jacuzzi trois personnes, d'un sauna infrarouge une table de massage automatique.

Le van pour une évasion en autonomie

Pour s'évader le temps d'un week-end ou d'une semaine, misez sur le voyage en van avec WeVan. Boris Chaume propose la location de vans aménagés, 250 km par jour, pour 80 € par nuit. "On a surtout du petit gabarit 4 personnes, ils passent partout", précise-t-il. Ils permettent de dormir, grâce à deux couchages d'appoint. Le propriétaire ajoute que "chaque véhicule est équipé de deux feux gaz, d'un frigo de 40 L et d'un petit lavabo. Le chauffage fonctionne sans que le moteur soit allumé." L'équipe met à disposition des toilettes sèches et une douche solaire. La plupart des voyageurs vont direction la Baie de Somme, Etretat, les plages du coin ou le Mont Saint-Michel.

Pratique. Domaine Albizia à Caumont-sur-Aure : domainealbizia.fr ou 06 75 08 66 47. La Ferme des Épis, Ouffières : lafermedesepis.com ou 02 31 93 66 87. WeVan, 96 Bis Boulevard Leroy, Caen. 02 31 84 64 75