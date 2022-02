Le nombre de familles mono-parentales a explosé en 20 ans en Haute-Normandie

"En Haute-Normandie, le nombre de familles monoparentales a crû de 61% depuis 1990. Ces dernières représentent aujourd’hui une famille avec enfant sur cinq", résume l'Insee de Haute-Normandie, en préambule de sa dernière étude sur le sujet.

78.700 enfants concernés

On y découvre que cette brusque évolution n'est évidemment pas une "spécialité régionale". En France métropolitaine, la hausse a été de +64% depuis 1990. En Haute-Normandie, on dénombrait 49.000 familles monoparentales en 2008, "soit une famille avec enfants à charge sur cinq, contre moins d'une sur huit en 1990".



Près de 78.700 enfants sont concernés, dont 7.400 âgés de moins de trois ans. "Ce sont rarement des familles nombreuses : dans la majorité des cas, le parent n'a qu'un seul enfant (57%) ou deux enfants (30%) à sa charge", précise l'Insee. Très majoritairement, ces familles sont "dirigées" par des femmes

"Il s'agit d'un enjeu de taille pour les politiques familiales et sociales qui doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Les parents de familles monoparentales apparaissent plus exposés au risque de pauvreté et dans une situation plus vulnérable sur le marché du travail que les parents vivant en couple", analyse l'Insee.

"Cependant, devenir parent de famille monoparentale n'est pas toujours synonyme de précarisation sociale. La monoparentalité couvre ainsi un large spectre de situations, des mères jeunes peu diplômées et confrontées à un chômage élevé, aux mères ou pères plus âgés, mieux logés, en emploi et plus diplômés".

Photo : Photo-libre.fr