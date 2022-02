Essai auto : Citroën se dote d’un sérieux crossover

Après son SUV grand format, Citroën renforce sa présence dans cette catégorie en expansion.

Nombre de modèles sont le fruit de partenariats noués entre constructeurs, à l’instar du binôme C-Crosser/4007, fruit d’un accord conclu entre PSA Peugeot Citroën et Mitsubishi. Reconduit plus en amont sur le programme ASX, crossover plus petit que l’Outlander lancé en 2010, le groupe français a pu ainsi mieux forger ses Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008, qui en dérivent, au style respectif de chaque marque.

Une belle gamme complète

Bien habitable à l’avant comme à l’arrière, la C4 Aircross complète cet atout par un volume de coffre correct, sans être exceptionnel, avec banquette arrière fractionnable 60/40 et dossiers à deux inclinaisons. Et si l’aménagement intérieur s’inscrit dans l’esprit de la Mitsubishi originelle, des différences apparaissent, volant multifonction d’allure soignée ou inserts décoratifs traités noir brillant, dit "Black Cosmos", et autres notes de chrome. Cependant, la somme de ces efforts ne masque pas un petit déficit en qualité, par rapport aux autres Citroën pur jus.

Par contre, la version d’accès de gamme Attraction s’avère déjà assez bien pourvue (7 airbags, clim manuelle, rétros extérieurs chauffants, radio CD-MP3, etc.), et l’exécution "cœur de gamme" Confort ajoute du lustre (jantes alliage de 16", clim auto, feux diurnes à LED, allumage automatique des projecteurs, etc.). Un "Pack Techno" (option à 2.300€) incorpore un grand écran couleur tactile dédié au GPS, avec caméra de recul et aide au stationnement arrière ; il est de série en Exclusive, le "top".

Un HDI d'une revigorante vivacité

Variante de l’ASX sur le plan technique, la C4 Aircross bénéficie de lois d’amortissement redéfinies selon la philosophie du constructeur. Mais la botte secrète de Citroën tient à la greffe d’un turbo-diesel 1.6 HDi maison de 115 ch (livrable au 2e semestre), dont l’un des atouts tient à des émissions contenues à 119 g/km de CO2 en traction avant, et 129 g/km en 4x4, sans malus écologique.

Au volant, le HDi 115 ch, souple et gentiment coupleux, affiche une revigorante vivacité qui en est presque étonnante ! Un peu vibrant mais pas très bruyant pour un diesel, il s’avère plus vivant que le HDi 150 ch. Plutôt sous-vireuse en traction, la C4 Aircross offre une conduite assurée et sans histoire, avec une certaine agilité, même en 4x4. De bons freins et un estimable confort d’amortissement soulignent le sérieux du crossover compact de Citroën.

Repères:

C’est de la folie : Dans un marché automobile européen globalement atone, la catégorie fourre-tout des "crossovers" (des SUV tout-chemin traction avant aux tout-terrain à 4 roues motrices) est en pleine expansion. Elle a doublé en 5 ans et s’épanouit aussi en Russie et en Chine.

Un look travaillé : Bien démarquée de la Mitsubishi ASX, la C4 Aircross a la physionomie d’une Citroën, avec une face avant bien assise par deux barrettes de LED verticales pour l’éclairage diurne. A l’arrière, la glace de custode se réfère à celle de la DS5, alors que la poupe a l’air d’une C4.

La note chic : Un vaste toit panoramique en verre, avec rideau et éclairage d’ambiance nocturne, selon la mode du moment, est proposé en option (850 €). Il est cerné extérieurement par des barres de toit en alu pleines, pour ne pas perturber l’aérodynamique.