Honfleur : les merveilles du musée Boudin

Le Musée Eugène Boudin, créé en 1868 sous l’égide des artistes Louis-Alexandre Dubourg et Eugène Boudin, était destiné à donner aux Honfleurais le goût des beaux-arts. Il doit sa renommée à son importante collection de tableaux préimpressionnistes peints par Boudin, Dubourg, Jongkind, Monet, Dufy, Friesz.

Le musée expose et conserve plus de 2.500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1.000 objets, coiffes, costumes, meubles ou encore 700 photographies sur plaque de verre datant des années 1880 à 1920. Sans compter la collection de 100 affiches touristiques sur la Normandie 1880-1950. A noter : le musée expose aussi un ensemble de jouets anciens des XIXe et XXe siècles.

Pratique. Musée Eugène Boudin, exposition de peintures anciennes du musée des Beaux-Arts de Cherbourg du 7 juillet à la fin 2012, place Erik Satie, Honfleur. Infos. 02.31.89.54.00.

Photo : H. Brauner