Opération tranquillité vacances : vous pouvez partir sereins

En quoi consiste cette opération ?

"Elle a été lancée il y a un peu plus de dix ans afin d’éviter la recrudescence des cambriolages durant les congés d’été. Le principe est simple : les futurs vacanciers vont au commissariat de police ou à la gendarmerie dont ils dépendent et remplissent un formulaire indiquant leurs nom, adresse, un code d’accès s’ils habitent dans un immeuble et la durée de leurs congés. Durant leur absence, une patrouille de la Police nationale ou municipale, ou encore de la gendarmerie font des rondes régulièrement afin de vérifier qu’aucune effraction n’a été commise."

Quels résultats avez-vous obtenu ?

"Les résultats sont probants, ce qui explique d’ailleurs que l’opération ne cesse de se développer. Depuis l’an dernier, nous l’avons étendue à toutes les vacances scolaires. Lors des derniers congés, près de 4 000 logements en ont bénéficiée en Seine-Maritime et seules cinq effractions ont été commises. Enfin, l’été dernier, douze personnes ont été interpellées lors de ces rondes alors qu’elles étaient en train de cambrioler des maisons. Le passage des patrouilles est aléatoire, cela a donc un effet dissuasif."

Ces rondes ne sont qu’une partie du travail. Vous donnez également des conseils ?

"Chaque habitant est le propre acteur de sa sécurité et malheureusement nous constatons souvent des négligences. C’est pourquoi, lorsqu’elles font leur ronde, les patrouilles déposent des dépliants donnant quelques conseils à suivre pour éviter d’attirer les voleurs."

Par exemple ?

"Il faut absolumnet éviter d’inscrire son nom et son adresse sur un trousseau de clé ou de les laisser sous le paillasson, ce qui arrive souvent. En cas d’absence, il est également préférable de faire suivre son courrier pour éviter qu’il ne s’accumule, indiquant un départ prolongé. Et surtout il ne faut pas laisser de message sur le répondeur indiquant la durée de son absence."

En parallèle depuis deux ans, est mis en place l’opération tranquillité sénior s...

"Les personnes âgées isolées peuvent aller se signaler en mairie en demandant qu’une patrouille de police ou gendarmerie passe régulièrement afin de s’assurer que tout va bien. Ces personnes reçoivent aussi un traitement privilégié lorsqu’elles appellent le 17. Leur nom est pris en compte dans la base d’informations et en cas d’appel, un signal indique aux agents qu’il faut traiter cet appel en priorité."

Une vie, six dates

1954 : naissance à Boulogne

1982 : entre dans le corps préfectoral

1999 : nommé préfet de la Mayenne

2002 : directeur de la surveillance du territoire

2009 : préfet du Pas-de-Calais

2012 : préfet de la Région Haute-Normandie