Alençon. La France insoumise demande le report des travaux dans le centre-ville

La France insoumise a interpellé le maire d'Alençon Joaquim Pueyo sur sa volonté de relancer une importante phase de travaux dans les prochains jours, dans les rues du centre-ville. "Deux ans de travaux ont déjà gravement impacté le commerce", dénonce le parti, qui interroge le maire : "N'est-il pas judicieux de différer les travaux d'un an ou deux ?" En réponse ce lundi 1er février, la municipalité a expliqué avoir consulté les riverains et les acteurs économiques, et que le scénario avec des travaux de février à août 2021 a été retenu.

Ces travaux débuteront donc le lundi 8 février, par les réseaux d'eaux usées et d'alimentation en eau potable, rue Cazault. La rue sera alors fermée à la circulation dans les deux sens. En mars, des travaux identiques seront menés rue Saint-Blaise, puis cours Clemenceau en avril. La mairie précise que "ces réseaux ont plus de 110 ans, avec un risque important de fuites". L'aménagement de la rue Saint-Blaise aura lieu de mi-avril à mi-mai, puis celui des deux autres rues jusqu'en août 2021.