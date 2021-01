Alençon. De nouveaux travaux se préparent dans le centre-ville

En 2018 et 2019, le centre-ville d'Alençon avait été le cadre de très importants travaux, avec le remplacement des pavés des rues piétonnes. Du lundi 18 au mercredi 20 janvier prochains, la municipalité va organiser des réunions de consultation pour la phase suivante de ces travaux, qui seront réalisés en 2021 et 2022, dans le bas de la rue Saint-Blaise et son carrefour avec le Cours Clemenceau, la rue des Grandes-Poteries, celle des Petites-Poteries et les rues du Cygne, du Bercail, Marquet et du 49e Mobiles. En raison de la situation sanitaire, les réunions d'information se tiendront par petits groupes et sur rendez-vous, à prendre auprès du service Cœur de ville de la mairie d'Alençon (02 33 32 40 42).